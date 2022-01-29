В Ленобласти мужчина из ревности до смерти забил знакомого

Нападавшего задержали и отправили под стражу.

В Приозерском районе расследуют дело о смертельном избиении. 30‑летний мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщила пресс‑служба СУ СК России по региону.

Трагедия случилась вечером 5 ноября в квартире на улице Строителей в поселке при станции Громово. По версии следствия, 50‑летний мужчина пришел в гости к знакомым. После совместного употребления алкоголя между ним и хозяином квартиры вспыхнул конфликт — его причиной стала ревность.

В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове. Мужчина скончался от закрытой черепно‑мозговой травмы с ушибом головного мозга.

Подозреваемого оперативно задержали и по решению суда заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что охранник магазина в Петербурге насмерть забил покупателя.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)