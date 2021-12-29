В Ломоносовском районе отчим несколько месяцев насиловал свою падчерицу

Сейчас мужчина находится под арестом.

В деревне Новоселье Ломоносовского района Ленобласти над 15-летней девушкой несколько раз надругался отчим. По информации Piter.tv, мужчина совершал действия сексуального характера в отношении падчерицы в течение трех месяцев.

Известно, что 48-летний житель Ленобласти не работает, проблем с законом ранее не имел. Родственника школьницы задержали. По факту случившегося провели проверку. Подозреваемый на данный момент находится под арестом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании в 2010 году.

Фото: Pexels