Молодого парня заковали в наручники и увезли в лес в Ленобласти ради выкупа в 15 млн

Заложнику помогла освободиться родственница, которая сообщила о преступлении в полицию.

Во Всеволожском районе расследуют дело о похищении с требованием выкупа. Следователи подозревают в преступлении 47‑летнего мужчину, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

Предварительно установлено, инцидент произошёл в лесу неподалеку от Куйвозовского сельского поселения в период с 6 по 8 ноября. Подозреваемый надел наручники на своего 22‑летнего знакомого и угрожал ему предметом, схожим с пистолетом Макарова. После этого он увел молодого человека глубже в лес и, запугивая применением насилия, потребовал в обмен на свободу 15 млн рублей.

Заложнику удалось связаться с родственницей, которая сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас в суд направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу

Ранее мы сообщали, что похитители коммерсанта в Петербурге попытались выбить из него 300 тыс. ножом.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)