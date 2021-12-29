В Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании в 2010 году

В Пулково задержали мужчину, который с 2010 года находится в федеральном розыске по подозрению в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.
Во время прохождения паспортного контроля в Пулково был задержан 35-летний гражданин Таджикистана, который находится в федеральном розыске, как обвиняемый в изнасиловании. В 2010 году на территории деревни Пеники (Ломоновский район) он изнасиловал женщину 1975 года рождения. Тогда он скрылся от следствия.
Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.
Также артиста оркестра Мариинского театра подозревают в сексуальном насилии над 4-летним ребенком.
Фото: Piter.tv
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