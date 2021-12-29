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Артиста оркестра Мариинского театра подозревают в сексуальном насилии над 4-летним ребенком
Сегодня, 9:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Артиста оркестра Мариинского театра подозревают в сексуальном насилии над 4-летним ребенком

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Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

В Петербурге по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера был задержан артист оркестра Мариинского театра. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще в августе 2021 года было возбуждено уголовное дело после поступившей информации о том, что неустановленное лицо совершало насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летнего ребенка.

По подозрению в совершении преступления 24 января был задержан артист оркестра Мариинского театра, который в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года, находясь в Рощино Ленобласти, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Также неоднократно судимый петербуржец подозревается в изнасиловании падчерицы.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мариинский театр, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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