Неоднократно судимый петербуржец подозревается в изнасиловании падчерицы

Накануне утром в полицию обратилась сама 14-летняя девушка.

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне утром в полицию обратилась 14-летняя девушка. Она сообщила, что отчим домогается до нее сексуально и морально.

В результате выезда установлено, что мужчина совершил изнасилование падчерицы. Следователем возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Подозреваемый в период с 1987 по 2015 год был неоднократно судим.

Ранее петербуржец из соцсетей узнал о совершении насильственных действий в отношении друга. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Фото: Piter.tv