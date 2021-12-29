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Неоднократно судимый петербуржец подозревается в изнасиловании падчерицы
Сегодня, 8:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неоднократно судимый петербуржец подозревается в изнасиловании падчерицы

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Накануне утром в полицию обратилась сама 14-летняя девушка.

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне утром в полицию обратилась 14-летняя девушка. Она сообщила, что отчим домогается до нее сексуально и морально.

В результате выезда установлено, что мужчина совершил изнасилование падчерицы. Следователем возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Подозреваемый в период с 1987 по 2015 год был неоднократно судим.

Ранее петербуржец из соцсетей узнал о совершении насильственных действий в отношении друга. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, подростки
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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