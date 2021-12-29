Петербуржец из соцсетей узнал о совершении насильственных действий в отношении друга

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Петербуржец заявил о совершении насильственных действий в отношении его несовершеннолетнего друга. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 18-летний петербуржец. Она сообщил, что в Telegram и Instagram увидел видеоролик, где 23-летний М. в период времени с 31 декабря 2021 по 1 января 2022 года в неустановленной квартире совершает насильственные действия в отношении его 16-летнего друга.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Ранее в Ленобласти подростки напали на 14-летнего мальчика и заставили его раздеться на морозе.

Фото: Piter.tv