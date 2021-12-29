В Ленобласти подростки напали на 14-летнего мальчика и заставили его раздеться на морозе

Сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта.

В Ленобласти в среду, 19 января, в одном из парков Гатчинского района Ленобласти подростки устроили драку. Компания юношей накинулась с кулаками на 14-летнего мальчика.

По информации Piter.tv, злоумышленники били неприятеля ногами по голове и телу, а затем заставили раздеться на морозе и сидеть на коленях перед ними. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стражи порядка уже осмотрели место случившегося. На данный момент они устанавливают личности малолетних хулиганов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Ленобласти застрелил собаку, которая гуляла по парку без намордника.

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