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В Гатчинском районе 13-летний школьник подозревается в изнасиловании ровесницы
Сегодня, 14:35
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В Гатчинском районе 13-летний школьник подозревается в изнасиловании ровесницы

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Мать школьницы обратилась в полицию.

В деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти мать школьницы обвинила 13-летнего мальчика в изнасиловании ее дочери. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в пятницу, 22 апреля, в кладовке. По словам женщины, подросток накинулся на ровесницу и совершил в отношении нее действия сексуального характера. 

Мать школьницы обратилась в полицию. Выясняются обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: школьница из Петербурга обвинила отчима в периодических надругательствах.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование, напал на ровесницу, подростки, полиция, трудные подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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