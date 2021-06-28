В Гатчинском районе 13-летний школьник подозревается в изнасиловании ровесницы

Мать школьницы обратилась в полицию.

В деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти мать школьницы обвинила 13-летнего мальчика в изнасиловании ее дочери.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в пятницу, 22 апреля, в кладовке. По словам женщины, подросток накинулся на ровесницу и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Мать школьницы обратилась в полицию. Выясняются обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: школьница из Петербурга обвинила отчима в периодических надругательствах.

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