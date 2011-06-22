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Школьница из Петербурга обвинила отчима в периодических надругательствах
Сегодня, 13:34
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Школьница из Петербурга обвинила отчима в периодических надругательствах

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Девочка рассказала о случившемся маме.

В Петербурге 15-летняя девушка призналась, что отчим несколько раз изнасиловал ее. По словам школьницы, мужчина совершил половые акты с несовершеннолетней около двух-трех лет назад. 

По информации Piter.tv, интимные встречи проходили на дачных участках в Ленобласти и в одной из квартир в Петербурге. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Известно, что в 2000-м году подозреваемый был условно судим за наркотики. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: почти 0,5 кг мефедрона обнаружили у 22-летнего мужчины на Бассейной улице.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование, насиловал на даче, отчим, педофил, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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