Школьница из Петербурга обвинила отчима в периодических надругательствах

Девочка рассказала о случившемся маме.

В Петербурге 15-летняя девушка призналась, что отчим несколько раз изнасиловал ее. По словам школьницы, мужчина совершил половые акты с несовершеннолетней около двух-трех лет назад.

По информации Piter.tv, интимные встречи проходили на дачных участках в Ленобласти и в одной из квартир в Петербурге. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Известно, что в 2000-м году подозреваемый был условно судим за наркотики. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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