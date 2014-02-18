Почти 0,5 кг мефедрона обнаружили у 22-летнего мужчины на Бассейной улице

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Московском районе стражи порядка задержали молодого человека, в портфеле которого обнаружили запрещенные вещества. Выяснилось, что 22-летний житель Петербурга нес собой 490,5 граммов мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленника остановили в субботу, 23 апреля, около 12:15 дня на Бассейной, 16. Его доставили в полицейский участок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на территории "Красного треугольника" обнаружили подпольную нарколабораторию.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону, Piter.tv