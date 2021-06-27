На территории "Красного треугольника" обнаружили подпольную нарколабораторию

Сотрудники полиции задержали 44-летнего "бизнесмена" и его помощника-химика.

На территории бывшего завода "Красный треугольник" накрыли нарколабораторию, которая располагалась в корпусе № 10. По информации источника Piter.tv, стражи порядка обнаружили на площадке химические реактивы, поддоны с мефедроном, магнитные мешалки, вакуумный насос и электронные весы.

Выяснилось, что с октября 2020 года производством наркотиков занимался 44-летний житель Северной столицы. Его помощником стал 29-летний лаборант. Продавали запрещенные вещества "бизнесмены" через Интернет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

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