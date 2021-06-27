После случайного получения удара в пах 16-летний петербуржец попал в больницу

В Московском районе накануне, 22 апреля, ученик десятого класса попал в больницу из-за травмы на уроке физической культуры. Подростка случайно ударили в пах. Об этом сообщили "Невским Новостям" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Медики диагностировали у пациента перекручивание яичка. Сейчас юноша находится в тяжелом состоянии. Отметим, что доследственная проверка показала, что противоправных действий одноклассники в отношении товарища не совершали.
Ранее на Piter.tv: мальчика на велосипеде сбили на пешеходном переходе на севере Петербурга.
Фото: Piter.tv
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