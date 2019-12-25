Мальчика на велосипеде сбили на пешеходном переходе на севере Петербурга

11-летний ребенок был без родителей.

Водитель "Шкоды Рапид" сбил ребенка на велосипеде на перекрестке Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы. ДТП произошло в пятом часу 19 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мальчик переезжал дорогу на велосипеде на "зеленый". В тот момент "Шкода" поворачивала налево. Ей тоже горел "зеленый". Ребенок 2011-го года рождения был без родителей.

В результате аварии потерпевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что водитель каршеринга при попытке скрыться от полиции упал в Фонтанку.

Фото: Piter.tv