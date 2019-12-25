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Мальчика на велосипеде сбили на пешеходном переходе на севере Петербурга
Сегодня, 10:51
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Мальчика на велосипеде сбили на пешеходном переходе на севере Петербурга

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11-летний ребенок был без родителей.

Водитель "Шкоды Рапид" сбил ребенка на велосипеде на перекрестке Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы. ДТП произошло в пятом часу 19 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мальчик переезжал дорогу на велосипеде на "зеленый". В тот момент "Шкода" поворачивала налево. Ей тоже горел "зеленый". Ребенок 2011-го года рождения был без родителей.

В результате аварии потерпевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что водитель каршеринга при попытке скрыться от полиции упал в Фонтанку. 

Фото: Piter.tv

Теги: велосипед, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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