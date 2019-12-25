Пьяный водитель каршеринга при попытке скрыться от полиции упал в Фонтанку

Водитель каршеринга при попытке скрыться от полицейских угодил в Фонтанку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Около 3:30 20 апреля сотрудники ДПС попытались остановить арендованный автомобиль Nissan Qashqai. Водитель проигнорировал данное требование и попытался скрыться. У дома №67 по набережной реки Фонтанки автомобилист не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, затем на ограждение и упал в Фонтанку.
Сотрудники полиции оперативно вызвали на место происшествия спасателей, которые вытащили водителя и пассажира Nissan, после чего они были госпитализированы в больницу с переохлаждением. Водителем оказался 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишённый водительского удостоверения за оставление места ДТП.
Ранее еще один каршеринг вылетел на трамвайные пути у станции метро "Пионерская".
Фото: Piter.tv
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