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Каршеринг вылетел на трамвайные пути у станции метро "Пионерская"

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Похоже, что водитель не смог вырулить с трамвайных путей и поехал по ним.

Каршеринг вылетел на трамвайные пути в ночь с 18 на 19 апреля около станции метро "Пионерская". Очевидцы засняли происходящее на видео. 

Машина оказалась колесом на трамвайных путях. Из-за этого на участке образовалась пробка из общественного транспорта. Как авто оказалось за забором — остается загадкой, так как трамваи курсируют по выделенной полосе. Похоже, что после того, как арендованный автомобиль оказался на путях, он еще проехал вдоль них какое-то расстояние. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге таксист предстанет перед судом за гибель 8-летнего пассажира в ДТП. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ян Левелев 

Фото: Александр Хаскин

Теги: каршеринг, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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