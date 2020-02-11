Каршеринг вылетел на трамвайные пути у станции метро "Пионерская"

Похоже, что водитель не смог вырулить с трамвайных путей и поехал по ним.

Каршеринг вылетел на трамвайные пути в ночь с 18 на 19 апреля около станции метро "Пионерская". Очевидцы засняли происходящее на видео.

Машина оказалась колесом на трамвайных путях. Из-за этого на участке образовалась пробка из общественного транспорта. Как авто оказалось за забором — остается загадкой, так как трамваи курсируют по выделенной полосе. Похоже, что после того, как арендованный автомобиль оказался на путях, он еще проехал вдоль них какое-то расстояние. О пострадавших не сообщается.

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Фото: Александр Хаскин