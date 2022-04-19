В Петербурге таксист предстанет перед судом за гибель 8-летнего пассажира в ДТП

На отрезке КАД между Пулковским и Таллинским шоссе у автомобиля пробило левое переднее колесо.

В Петербурге водитель такси предстанет перед судом за гибель малолетнего пассажира в ДТП. Авария произошла в марте 2021 года на КАД. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Таксист 6 марта около 12:30 от дома 56 по Красносельскому шоссе забрал мать с 8-летним сыном и повез их в поликлинику в Московский район. На отрезке КАД между Пулковским и Таллинским шоссе у автомобиля пробило левое переднее колесо.

По версии следствия, 45-летний водитель вместо того, чтобы снизив скорость, выехать за пределы проезжей части, остановился в своей полосе, не включил аварийную сигнализацию, не выставил аварийный знак. Спустя полминуты сзади в Ford Fusion врезался автомобиль Toyota Venza. В результате удара 8-летний мальчик, который ехал с матерью на заднем сиденье без детского кресла, получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте.

При первоначальном осмотре места ДТП правоохранители выявили семь нарушений ПДД, допущенных таксистом. Также оказалось, что "таксовать" он не имел из-за отсутствия лицензии.

В конце февраля 2022 года водителю Ford было предъявлено обвинение. Материалы уголовного дела направлены в федеральный районный суд Красносельского района для рассмотрения по существу.

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Видео: МВД