Военному грузовику вырвало мост в ДТП с самосвалом и легковушкой под Лугой

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили два человека.

Серьезная авария с грузовиками произошла утром 15 апреля на федеральной трассе Р-23 "Псков" в Лужском районе Ленобласти.

По предварительным данным 47News, около 10:30 на 145-м километре Киевского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля (один из них военный) и один легковой автомобиль. В результате удара фура оказалась в кювете, у военного грузовика вырвало передний мост, у кроссовера оказалась полностью разбита передняя часть.

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили два человека. Информация об аварии уточняется.

Несколько дней назад Ford Focus снес на Парашютной 15-летнего подростка на велосипеде.

Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Видео: ВКонтакте / Подслушано в городе Луга (Юлия Кузьмина)