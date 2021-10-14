Ford Focus снес на Парашютной 15-летнего подростка на велосипеде

Подросток доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

Как стало известно Piter.tv, авария произошла утром 13 апреля. У дома по Парашютной улице 37-летняя женщина, которая находилась за рулем Ford Focus, сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста.

Подросток доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья.

Ранее на Художников водитель сбил ребенка на велосипеде.

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