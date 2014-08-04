На Художников водитель сбил ребенка на велосипеде

Ребенок с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 апреля у дома №11 по проспекту Художников 62-летний мужчина за рулем Mazda 3, при выезде из дворовой территории пересекая тротуар, наехал на 11-летнего ребенка. Он двигался на велосипеде по тротуару, без родителей.

Ребенок с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

На прошлой неделе легковушка сбила перебегавшего проспект Ветеранов 10-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv