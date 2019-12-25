Легковушка сбила перебегавшего проспект Ветеранов 10-летнего мальчика

Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

В Кировском районе Петербурга выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний мальчик. Об этом стало известно Piter.tv.

У дома № 1/1 по боковому проезду проспекта Ветеранов 7 апреля 40-летний водитель за рулём Volkswagen Jetta сбил 10-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Накануне в Лодейнопольском районе в ДТП погибли два человека.

Фото: Piter.tv