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В Лодейнопольском районе в ДТП погибли два человека
Сегодня, 16:30
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В Лодейнопольском районе в ДТП погибли два человека

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Авария произошла днем 7 апреля.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Около часа дня 7 апреля на 16 км автодороги Оять-Алёховщина-Надпорожье-Плотично в Лодейнопольском районе, 49-летний мужчина за рулем Volvo с полуприцепом на закруглении совершил частичный выезд на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем Lada Largus под управлением 43-летнего мужчины. Volvo от удара съехал в кювет, водитель Lada Largus и его неустановленный пассажир скончались.

Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее Nissan насмерть сбил пенсионера в Выборге.

Фото: Piter.tv

Теги: lada largus, volvo, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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