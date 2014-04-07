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Nissan насмерть сбил пенсионерку в Выборге
Сегодня, 11:19
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Nissan насмерть сбил пенсионерку в Выборге

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Пенсионерка была госпитализирована, однако, скончалась в больнице от полученных травм.

Пожилая женщина попала под колеса легковушки в Выборгском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

Авария произошла 6 апреля у дома №2 по Промышленной улице в Выборге. Водитель на Nissan Almera сбил на обочине 67-летнюю женщину.

Пенсионерка была госпитализирована, однако, скончалась в больнице от полученных травм. Автомобилист в 2021-2022 году был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.  

Ранее петербуржец на Mitsubishi наехал на велосипедиста с маленьким ребенком.

Фото: Piter.tv

Теги: nissan, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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