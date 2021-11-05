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Петербуржец на Mitsubishi наехал на велосипедиста с маленьким ребенком
Сегодня, 10:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец на Mitsubishi наехал на велосипедиста с маленьким ребенком

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Отец и ребенок госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего наезд на велосипедиста с маленьким ребенком у дома по Петергофскому шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне около 8:10 Mitsubishi ASX под управлением 29-летнего водителя наехал на 34-летнего велосипедиста. Он пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода с несовершеннолетним 5-летним сыном, находившимся в специальном сиденье велосипеда.

Отец и ребенок госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что переехавшего пожилую женщину в Петербурге водителя приговорили к 13 годам колонии.

Фото: Piter.tv

Теги: mitsubishi, велосипедист
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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