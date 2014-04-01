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Переехавшего пожилую женщину в Петербурге водителя приговорили к 13 годам колонии
Сегодня, 13:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Переехавшего пожилую женщину в Петербурге водителя приговорили к 13 годам колонии

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На суде обвиняемый вину в убийстве не признал. Он утверждал, что причинил смерть по неосторожности.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Айнара Агабекова, которого признали виновными в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что 28 февраля 2019 года, обвиняемый, сдавая назад на фургоне, наехал на 82-летнюю женщину. После наезда он вышел из автомобиля и, обнаружив потерпевшую между передней и задней осями ТС, не оказав пожилой женщине помощь, продолжил движение, совершив повторный наезд на нее. Женщина скончалась позднее от полученных травм

На суде обвиняемый вину в убийстве не признал. Он утверждал, что причинил смерть по неосторожности.

Мужчина проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фото: Piter.tv

Теги: краснопутиловская, пдд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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