В Петербурге дважды сбивший пенсионерку водитель не признал вину

В суде Агабеков заявил, что нарушил ПДД, но не собирался убивать пешехода. Он полагает, что его действия должны быть квалифицированы по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

В петербургском горсуде начался процесс по делу водителя Айнара Агабекова. Его обвиняют в гибели пенсионерки в Кировском районе. Об этом во вторник, 11 января, сообщает объединённая пресс-служба судов.

Агабеков считает, что дважды сбить пешехода не считается убийством. Сегодня состоялось первое заседание, где ему вменяют убийство человека, который находился в беспомощном состоянии.

По версии обвинения, зимой 2019 года на Краснопутиловской, 20, Агабеков отгрузил товар у супермаркета "Дикси". После этого он сдал назад на фургоне и сбил 82-летнюю женщину. Водитель обнаружил пенсионерку, только протащив её под днищем кузова порядка 25 метров.

Как сообщили в пресс-службе, Агабеков вышел из машины, осознавая, что он является виновником произошедшего, на почве внезапно возникшего умысла на убийство, с целью скрыть совершенный наезд, понимая, что потерпевшая находится в беспомощном состоянии, подсудимый вернулся в кабину ТС и продолжил движение, переехав женщину.

В результате пенсионерка скончалась через несколько часов после того, как её доставили в больницу. Добавим, что на поиски водителя ушло больше года.

В суде Агабеков заявил, что нарушил ПДД, но не собирался убивать пешехода. Он полагает, что его действия должны быть квалифицированы по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее за украденные 5 тыс. рублей у мигранта петербургский полицейский заплатит штраф в 100 тыс. рублей. Гражданина Узбекистана тогда поместили в отсек для задержанных в служебном автомобиле.

Фото: Piter.tv