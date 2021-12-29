За украденные 5 тыс. рублей у мигранта петербургский полицейский заплатит штраф в 100 тыс. рублей

Гражданина Узбекистана тогда поместили в отсек для задержанных в служебном автомобиле.

Во вторник, 11 января, петербургский суд огласил приговор в отношении бывшего полицейского Алексея Бурдилова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Известно, что 5 мая 2020 года подсудимый при патрулировании участка у дома №182 по улице Коммунаров в Горелово похитил деньги у гражданина Узбекистана, помещенного в отсек для задержанных в служебном авто. Полицейский забрал у задержанного телефон и перевёл с его счёта, прикреплённого к номеру телефона, 5 тысяч рублей.

Полицейский вину признал полностью. Суд оштрафовал его на 140 тысяч, но смягчил наказание до 100 тысяч поскольку подсудимый с середины апреля находился под домашним арестом. Штраф необходимо выплатить в течение 5 месяцев.

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Фото: Piter.tv