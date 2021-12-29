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В Кронштадте задержали водителя автобуса по подозрению в убийстве пенсионера одним ударом
Сегодня, 16:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте задержали водителя автобуса по подозрению в убийстве пенсионера одним ударом

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Инцидент произошел 22 декабря.

Полицейские задержали 27-летнего водителя автобуса по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 22 декабря на пересечении улицы Аммермана и Петровской улицы подозреваемый ударил в глаз 64-летнего мужчину, в результате чего тот упал на снег. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, 30 декабря он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

Утром 11 января в Мурино во время задержания умер мужчина, избивший свою жену.

Фото: Piter.tv

Теги: кронштадт, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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