В Мурино во время задержания умер мужчина, избивший свою жену

Во время задержания дебоширу стало плохо. Полицейские оказали ему первую помощь, но он умер до приезда скорой помощи.

Семейная ссора закончилась трагедией утром 11 января в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл на Оборонной улице. Соседи позвонили в полицию и заявили, что муж избивает свою жену. Мужчина, который находился в неадекватном состоянии, набросился и на полицейских, которые прибыли в указанную квартиру.

Во время задержания дебоширу стало плохо. Полицейские оказали ему первую помощь, но он умер до приезда скорой помощи. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности на фоне употребления наркотических средств.

Избитая мужем 35-летняя женщина находилась без сознания во время приезда полиции, её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Фото: Piter.tv