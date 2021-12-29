Он приехал ночью к ней в гости.

Петербурженка обвинила друга в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поступила телефонограмма из женской консультации. В ней сообщалось, что к ним обратилась 23-летняя девушка. С ее слов, она была изнасилована другом. Врач посоветовал девушке обратиться в полицию.

Пострадавшая рассказала, что 10 января около часа ночи ей позвонил друг А. и после непродолжительного разговора он напросился к девушке в гости. В квартире они распивали спиртные напитки и разговаривали, при этом молодой человек неоднократно предлагал девушке переспать, но она отказывалась. Для своего гостя девушка расстелила диван, а сама отправилась спать на надувном матрасе. Через некоторое время гость перелег к хозяйке квартиры и начал трогать ее за интимные места. Девушке не понравилось это, она встала и вновь ушла на кухню. Через непродолжительное время А. повалил петербурженку на диван и изнасиловал её.

Утром девушка обратилась в женскую консультацию и полицию. Проводится проверка.

Ранее в Красном Селе был задержан подозреваемый в совращении ребенка в 2011 году.

Фото: Piter.tv