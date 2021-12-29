В Красном Селе задержан подозреваемый в совращении ребенка в 2011 году

На тот момент девочке было 9 лет.

В Красном Селе задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в 2011 году. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицией установлено, что в июле 2011 года В. 1985 года рождения в Гатчине совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 9 лет.

Подозреваемый был задержан 10 января 2022 года в Красном Селе. Задержанный изобличен в совершении указанного преступления.

В конце прошлого года появилось видео подозреваемого в насилии над женщинами петербуржца.

Фото: Piter.tv