В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании в 2015 году

По данным оперативников, злоумышленник может быть причастен к целой серии преступлений против половой неприкосновенности.

В августе 2015 года в полицию Фрунзенского района обратилась 26-летняя на тот момент девушка и заявила, что в третьей парадной дома 80 по улице Бухарестской на нее напал неизвестный мужчина и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 29 декабря, сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего ранее судимого местного жителя. Установлено, что задержанный причастен к еще одному аналогичному преступлению, совершенному весной прошлого года на улице Турку. Тогда потерпевшая не стала обращаться в полицию, оэтому преступление осталось латентным. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность жертвы нападения.

Подозреваемого задержали. Сотрудники полиции предполагают, что подозреваемый совершил не одно такое преступление.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области