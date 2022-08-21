Школьник катался по городу на крыше трамвая

В результате инцидента ребенок не пострадал.

На севере Петербурга школьник решил прокатиться на крыше трамвая № 20. Видео поездки появилось в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как рассказали очевидцы, сначала юноша ехал вместе с пассажирами в салоне транспортного средства. Но потом молодой человек решил удивить прохожих и заодно охладиться. Через форточку он вылез наружу и влез на крышу трамвая. Через минуту состав остановился, мальчик оперативно спрыгнул на асфальт.

В результате инцидента ребенок не пострадал. Вместе с друзьями подросток пошел по своим делам.

Ранее на Piter.tv: блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург