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Школьник катался по городу на крыше трамвая

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В результате инцидента ребенок не пострадал.

На севере Петербурга школьник решил прокатиться на крыше трамвая № 20. Видео поездки появилось в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как рассказали очевидцы, сначала юноша ехал вместе с пассажирами в салоне транспортного средства. Но потом молодой человек решил удивить прохожих и заодно охладиться. Через форточку он вылез наружу и влез на крышу трамвая. Через минуту состав остановился, мальчик оперативно спрыгнул на асфальт.

В результате инцидента ребенок не пострадал. Вместе с друзьями подросток пошел по своим делам. 

Ранее на Piter.tv: блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: лихач, на крыше трамвая, трудные подростки, школьник катался по городу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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