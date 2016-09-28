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Блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео
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Блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео

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Девушка сильно ударилась об руль своей машины.

В субботу, 20 августа, на КАД произошло ДТП с участием блогера. Девушка попала в аварию, когда снимала видео для подписчиков за рулем. Об этом сообщили пользователи Сети. 

Автоледи не успела и двух слов сказать, как врезалась в стоящую впереди иномарку "Ауди". Девушка сильно ударилась об руль своей машины.

В результате ДТП автомобиль звезды Интернета сильно повредился. Однако о полученных травмах и разборках с водителем второго авто она решила не рассказывать. Умолчала петербурженка и информацию об охватах пугающего ролика.

Ранее на Piter.tv: гонщик на проспекте Культуры превратил патрульный автомобиль в туалет.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: авария с блогером, блогер, дтп на кад, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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