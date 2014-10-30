Гонщик на проспекте Культуры превратил патрульный автомобиль в туалет

Выяснилось, что за рулем грузовика Scania находился 44-летний генеральный директор компании.

В пятницу вечером, 19 августа, в Выборгском районе Петербурга водитель фуры ездил по Северной столице на высокой скорости. Сотрудники ДПС остановили машину лихача и отвели его в автомобиль сотрудников ГИБДД для составления протокола. Неадекватный горожанин "отомстил" правоохранителям, справив нужду прямо в авто дорожной полиции. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Злоумышленника заметили другие водители. Он нарушал ПДД и совершал опасные маневры. Оказавшись в машине ДПС, он тоже не сменил гнев на милость. Хулиган обещал "измазать" полицейских своими фекалиями, много матерился и шумел.

Выяснилось, что за рулем авто Scania находился 44-летний генеральный директор компании. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: овчарка напала на ребенка в Колпинском районе.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор