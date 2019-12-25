  1. Главная
В квартире на Культуры женщина напала с ножом на супруга
Сегодня, 12:23
В квартире на Культуры женщина напала с ножом на супруга

Злоумышленницу задержали на Чарушинской улице, в отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Петербурге ссора супругов завершилась поножовщиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 3 октября 78.ru. 

Конфликт произошел в квартире на проспекте Культуры, где живет знакомый пары. По предварительным данным, женщина ударила ножом в область груди 31-летнего мужа, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавший помещен в реанимацию. 

Злоумышленницу задержали на Чарушинской улице, в отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Фото: Piter.TV 

