В квартире на Культуры женщина напала с ножом на супруга

Злоумышленницу задержали на Чарушинской улице, в отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Петербурге ссора супругов завершилась поножовщиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 3 октября 78.ru.

Конфликт произошел в квартире на проспекте Культуры, где живет знакомый пары. По предварительным данным, женщина ударила ножом в область груди 31-летнего мужа, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавший помещен в реанимацию.

Злоумышленницу задержали на Чарушинской улице, в отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее на Piter.TV: установлен мужчина, изнасиловавший девушку в общежитии на Стачек 43 года назад.

Фото: Piter.TV