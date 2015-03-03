Установлен мужчина, изнасиловавший девушку в общежитии на Стачек 43 года назад

Уголовное дело переквалифицировано следственными органами на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 132 и ч. 1 ст. 163 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в противоправных действиях, которые были совершены 43 года назад. Мужчина в 1982 году в общежитии на проспекте Стачек изнасиловал девушку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РСФСР. К совершению преступления причастен житель Буйнакска, его увезли в Северную столицу для проведения следственных действий. Фигурант угрожал потерпевшей ножом, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и стал вымогать деньги.

Уголовное дело переквалифицировано следственными органами на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 132 и ч. 1 ст. 163 УК РФ, преступник заключен под стражу.

Фото: Piter.TV