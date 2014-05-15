В аквапарке на проспекте Культуры шестилетний мальчик получил разрыв печени

Шестилетний ребенок получил серьезную травму в аквапарке на проспекте Культуры в Петербурге. Состояние мальчика оценили как тяжелое, он помещен в реанимацию.
Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", днем 5 августа пострадавший был госпитализирован в больницу Святой Марии Магдалины. Пациенту диагностировали травматический разрыв левой доли печени.
Предварительно, во время катания с горки на живот мальчика скатилась женщина, ее личность устанавливается.
Ранее мы рассказывали о том, что в парке Авиаторов восьмилетняя девочка упала с дерева, ее спасают в реанимации.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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