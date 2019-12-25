Овчарка напала на ребенка в Колпинском районе

Известно, что пес покусал ребенка за голову, шею, плечи и спину.

В четверг вечером, 18 августа, в Колпинском районе на с полуторагодовалого малыша напала злая собака. По информации Piter.tv, мальчик попал в больницу. Сейчас он лежит в отделении нейрохирургии в состоянии средней тяжести.

Известно, что пес покусал ребенка за голову, шею, плечи и спину. Несчастье произошло в поселке Металлострой. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: местные жители вытаскивали застрявшего в заборе волка в Тихвинском районе Ленобласти.

Фото: Pxhere

