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Овчарка напала на ребенка в Колпинском районе
Сегодня, 16:45
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Овчарка напала на ребенка в Колпинском районе

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Известно, что пес покусал ребенка за голову, шею, плечи и спину.

В четверг вечером, 18 августа, в Колпинском районе на с полуторагодовалого малыша напала злая собака. По информации Piter.tv, мальчик попал в больницу. Сейчас он лежит в отделении нейрохирургии в состоянии средней тяжести.

Известно, что пес покусал ребенка за голову, шею, плечи и спину. Несчастье произошло в поселке Металлострой.  В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее на Piter.tv: местные жители вытаскивали застрявшего в заборе волка в Тихвинском районе Ленобласти.

Фото: Pxhere
 

Теги: злая собака, колпино, овчарка напала на ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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