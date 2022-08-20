Местные жители вытаскивали застрявшего в заборе волка в Тихвинском районе Ленобласти

Сначала на гостя обратили внимание собаки, они подняли сильный лай.

В Тихвинском районе Ленобласти волк застрял в калитке на дачном участке. Об этом сообщили в группе "Тихвинская сорока" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в поселке Сарка. Сначала на гостя обратили внимание собаки, они подняли сильный лай. Затем животное заметил местный житель. Он принял хищника за соседскую собаку. Но потом понял, что перед ним – лесной житель.

Разлаялись собаки. Тобик забежал в дом и стал лаять там (такого никогда не было). Я вышел, смотрю, на воротах собака висит, думал соседская, но его была на месте. Местный житель поселка Сарка, очевидец

Хищник не смог выбраться из забора. Поэтому на помощь ему пришел свидетель случившегося. Он разрезал проволоку кусачками и отпустил волка, который после освобождения молниеносно убежал в лес.

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Видео: ВКонтакте / Тихвинская сорока