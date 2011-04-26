В Пулково с поврежденным крылом пришел маленький cокол

Сотрудники связались с центром реабилитации диких птиц в Петербурге и оплатили лечение пернатой.

В Пулково 19 августа пришел маленький сокол с поврежденным крылом. Птица не могла летать. Ее заметили сотрудники топливозаправочного комплекса компании "Совэкс", которое находится на территории аэропорта.

Как рассказали в пресс-службе компании, сотрудники связались с центром реабилитации диких птиц в Петербурге и оплатили лечение пернатой — как оказалось, это самка. На данный момент за ней следят специалисты, жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. После лечения и реабилитации она сможет вернуться в естественную среду обитания.

Фото: предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"