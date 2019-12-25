В Петербурге двое подростков подозреваются в ограблении пункта выдачи заказов

15-летние дети являются гражданами сопредельного государства.

Накануне, 28 декабря, в Адмиралтейской районе стражи порядка задержали двух школьников, которые подозреваются в ограблении пункта выдачи заказов, находящемся в Спасском переулке, 9. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что подростки являются гражданами сопредельного государства. 15-летних детей доставили в отдел полиции. Против них завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали подозреваемую в краже смартфонов из карманов пассажиров.

Фото: Piter.tv