В Петербурге задержали подозреваемую в краже смартфонов из карманов пассажиров

Вечером 27 декабря на Невском проспекте была задержана ранее неоднократно судимая за кражу 48-летняя женщина.

В Петербурге полицейскими была задержана карманница-рецидивистка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вечером 27 декабря на Невском проспекте была задержана ранее неоднократно судимая за кражу 48-летняя женщина, которая подозревается в совершении следующих двух карманных краж.

В вестибюле станции метро "Петроградская" днём 9 декабря она украла телефон стоимостью 50 тысяч рублей из кармана пальто 22-летней девушки. Вечером 27 декабря в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" она вытащила из кармана шубы у 30-летней пассажирки телефон стоимостью 110 тысяч рублей. По фактам кражи возбуждены уголовные дела.

Ранее в Петербурге задержали с поличным серийную карманницу. За 2 часа она украла 8 телефонов.

Фото: МВД