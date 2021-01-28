В Петербурге задержали с поличным серийную "карманницу"

За 2 часа она украла 8 телефонов.

Сотрудники полиции в центре Петербурга задержали молодую представительницу кочевого народа, подозреваемую в серии краж телефонов. Задержание стало результатом двухчасового оперативного наблюдения сыщиков за действиями подозреваемой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

За два часа 24-летняя злоумышленница успела похитить 8 телефонов. Первую кражу "карманница" совершила у дома 13 по Невскому проспекту у 45-летней жительницы Ярославля, вытащив у нее из кармана дубленки iPhone XR. После этого злоумышленница на такси доехала до Лиговского проспекта. Там за 40 минут она обокрала еще 7 женщин. Последней жертвой "карманницы" стала 27-летняя москвичка. Около дома 44 по Лиговскому проспекту подозреваемая вытащила у неё из кармана куртки iPhone 14 Pro Max, после чего была задержана оперативниками с поличным. Общая сумма ущерба составила почти 450 тысяч рублей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

Видео: МВД