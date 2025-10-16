В Подмосковье задержали дядю и племянника, подозреваемых в серии ночных краж

Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

В Подмосковье оперативники задержали дядю и племянника, подозреваемых в серии ночных краж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, двое родственников действовали в ночное время. Пока один из них вел наблюдение на улице, второй взламывал двери отверткой и проникал внутрь квартир. Отмечается, что злоумышленники совершили три эпизода кражи денег. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Взрослому назначили домашний арест. Его племянника заключили под стражу. Полиция устанавливает другие возможные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья