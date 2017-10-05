Одного из пожилых людей мошенники обманули на 1,5 млн рублей.

В Красноярске задержали пособника аферистов, переводившего им деньги через криптообменник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 19-летний студент откликнулся на предложение о подработке в мессенджере. Он получал деньги от обманутых пенсионеров и переводил их на счета организаторов посредством криптовалюты. Одного из пожилых людей мошенники обманули на 1,5 млн рублей. Ему позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили в том, что на имя мужчины оформлен кредит, и для сохранения сбережений их необходимо перевести на "безопасный счет".

Курьер аферистов был задержан в момент, когда он пытался получить еще 700 тысяч рублей от двух пенсионерок. Возбуждены три уголовных делах.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю