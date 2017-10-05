От его действий также пострадали еще три машины.

Жителя Пермского края осудят за поджог автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, инцидент произошел в Краснокамске. Отмечается, что 47-летний местный житель, не смирившийся с новыми отношениями бывшей супруги, решил поджечь автомобиль ее нового партнера. С помощью бензина он поджег иномарку Mitsubishi, однако вспыхнувшая горючая жидкость моментально перекинулась на три соседние машины.

В результате происшествия два автомобиля сгорели дотла. Их владельцы оценили причиненный ущерб примерно в 2 млн рублей каждый. Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее мы сообщали, что полиция Адыгеи изъяла партию безакцизных сигарет.

Видео: ГУ МВД по Пермскому краю