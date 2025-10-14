  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:40
Полиция Адыгеи изъяла партию безакцизных сигарет

Общая стоимость изъятого составила около 12 млн рублей.

Полиция Адыгеи изъяла партию безакцизных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, двое жителей Краснодарского края организовали канал поставки немаркированных сигарет в торговые точки Адыгеи. Их деятельность пресекли сотрудники региональной полиции и УФСБ России.

В автомобилях подозреваемых, а также в хозяйственной постройке на территории домовладения одного из них обнаружили и изъяли более 87 тысяч пачек табачной продукции. Общая стоимость изъятого составила около 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что у жителя Алтайского края изъяли безакцизный алкоголь и табак.

Видео: МВД по Республике Адыгея

Теги: изъятие, полиция, республика адыгея, сигареты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

