Полиция Адыгеи изъяла партию безакцизных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, двое жителей Краснодарского края организовали канал поставки немаркированных сигарет в торговые точки Адыгеи. Их деятельность пресекли сотрудники региональной полиции и УФСБ России.

В автомобилях подозреваемых, а также в хозяйственной постройке на территории домовладения одного из них обнаружили и изъяли более 87 тысяч пачек табачной продукции. Общая стоимость изъятого составила около 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по Республике Адыгея