У жителя Алтайского края изъяли безакцизный алкоголь и табак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.
По данным следствия, 37-летний подозреваемый хранил в трех арендованных гаражах крупную партию товаров без акцизных марок. В состав партии вошли около девяти тысяч бутылок алкоголя и примерно шесть тысяч пачек сигарет. Общая сумма нелегальных товаров составила около 4 млн рублей.
Также отмечается, что мужчина поставлял фальсифицированную продукцию в мелкие торговые точки города и частным лицам. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Видео: ГУВД по Алтайскому краю
