  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:45
97
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

У жителя Алтайского края изъяли безакцизный алкоголь и табак

0 0

Общая сумма нелегальных товаров составила около 4 млн рублей.

У жителя Алтайского края изъяли безакцизный алкоголь и табак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, 37-летний подозреваемый хранил в трех арендованных гаражах крупную партию товаров без акцизных марок. В состав партии вошли около девяти тысяч бутылок алкоголя и примерно шесть тысяч пачек сигарет. Общая сумма нелегальных товаров составила около 4 млн рублей.

Также отмечается, что мужчина поставлял фальсифицированную продукцию в мелкие торговые точки города и частным лицам. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области лихача остановили поленом.

Видео: ГУВД по Алтайскому краю

Теги: алтайский край, безакцизный алкоголь, полиция, сигареты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии