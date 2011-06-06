Общая сумма нелегальных товаров составила около 4 млн рублей.

У жителя Алтайского края изъяли безакцизный алкоголь и табак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, 37-летний подозреваемый хранил в трех арендованных гаражах крупную партию товаров без акцизных марок. В состав партии вошли около девяти тысяч бутылок алкоголя и примерно шесть тысяч пачек сигарет. Общая сумма нелегальных товаров составила около 4 млн рублей.

Также отмечается, что мужчина поставлял фальсифицированную продукцию в мелкие торговые точки города и частным лицам. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области лихача остановили поленом.

Видео: ГУВД по Алтайскому краю