Житель Ленобласти застрелил собаку, которая гуляла по парку без намордника

Мужчину разозлила, что хозяйка животного не надела на пса поводок и намордник.

В Ленобласти неизвестный мужчина убил собаку. По информации Piter.tv, он застрелил ее. Инцидент произошел в СНТ "Маяк" поселка Борисова Грива в четверг, 20 января.

По информации Piter.tv, мужчину возмутил тот факт, что женщина не надела на пса намордник и поводок. От полученного ранения животное скончалось.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv cообщили, что в Петербурге нашли выброшенного на мороз енота в клетке.

Фото: Pexels