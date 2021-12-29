Житель Ленобласти застрелил собаку, которая гуляла по парку без намордника

В Ленобласти неизвестный мужчина убил собаку. По информации Piter.tv, он застрелил ее. Инцидент произошел в СНТ "Маяк" поселка Борисова Грива в четверг, 20 января.
По информации Piter.tv, мужчину возмутил тот факт, что женщина не надела на пса намордник и поводок. От полученного ранения животное скончалось.
На данный момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Piter.tv cообщили, что в Петербурге нашли выброшенного на мороз енота в клетке.
Фото: Pexels
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